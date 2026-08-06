Prozessflut: KI macht Sozialgerichten zu schaffen

München (dpa/lby) - Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz macht den bayerischen Sozialgerichten zu schaffen. Sie stöhnen unter vermehrten Klageeingängen. "Die von vielen Klägern offensichtlich genutzte KI kennt sich im Sozialrecht nicht wirklich gut aus und empfiehlt daher oft unsinnige Anträge. Auch diese müssen aber von den Gerichten bearbeitet werden. Das blockiert uns bei der Bearbeitung der übrigen Fälle", erläuterte die Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts, Edith Mente.