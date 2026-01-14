Prozessende: Neugeborenes starb in Badewanne – Urteil gegen Mutter naht

Vor Gericht hatte die Angeklagte angegeben, das Baby sei bereits tot zur Welt gekommen. Laut der Rechtsmedizin kam das kleine Mädchen jedoch lebensfähig zur Welt. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten hatte der Frau eine schwere Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Wahrscheinlich wird am Mittwoch auch das Urteil gesprochen.