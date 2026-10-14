Berlin - Im Prozess gegen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut haben zwei zentrale Zeugen erneut zu einem entscheidenden Gespräch ausgesagt. Dabei wies der Chef des Ticketspezialisten CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg (75), vor dem Landgericht Berlin weiter eine persönliche Motivation für seine Darstellung des Treffens zurück. "Ich habe kein persönliches Interesse am Ausgang des Verfahrens - und schon gar keine Rachsucht", so der Unternehmer.