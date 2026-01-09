Anwältin bezeichnet Anklage als "experimentell"

Die Vorwürfe gegen den 21-Jährigen bezeichnete die Anwältin als haltlos. Die Anklage, die beim Mordvorwurf von einer doppelten mittelbaren Täterschaft ausgeht, nannte sie "experimentell". Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte zunächst ein Kind gefügig gemacht, das dann von ihm gesteuert einen 13-jährigen Amerikaner zum Suizid überredet hat - der dann live im Internet gestreamt wurde.