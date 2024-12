Prozesse: Urteil im über 20 Jahre alten Mordfall von Schöten erwartet

Erfurt (dpa/th) - Fast 21 Jahre nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einer Frau in Schöten im Weimarer Land wird am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Erfurter Landgericht das Urteil gegen vier Männer erwartet. Unter den Angeklagten ist auch der damalige Ehemann der mit mehreren Schüssen getöteten 35-Jährigen. Er soll aus Sicht der Staatsanwaltschaft den Mord aus Habgier beauftragt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn und zwei Mitangeklagte lebenslange Freiheitsstrafen gefordert. Für einen vierten Angeklagten beantragte die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft.