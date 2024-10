Der Deutsche hat die Zehnjährige in einer Nacht im April 2023 nach einem Einbruch in das Heim in Wunsiedel vergewaltigt. Ein damals elf Jahre alter Junge aus dem Heim soll das Mädchen bei einem Streit später in derselben Nacht getötet haben. Der Junge kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht belangt werden. Da auch er von dem Angeklagten in der Nacht sexuell missbraucht worden sein soll, war er als Nebenkläger in dem Verfahren zugelassen. Er hatte wie auch die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil eingelegt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Revision später zurück.