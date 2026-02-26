Taten von 2019 bis 2022

Nach Überzeugung der Strafkammer befüllte der Angeklagte im Tatzeitraum 2019 bis 2022 in verschiedenen Supermärkten einer großen Lebensmittelkette die Regale mit Lebensmitteln oder anderen Waren. Seine Mitarbeiter beschäftigte er dabei nach Erkenntnissen des Gerichts überwiegend schwarz - also ohne Steuern und Abgaben für sie zu zahlen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1,4 Millionen Euro, von denen der Großteil nach Gerichtsangaben noch nicht zurückgezahlt worden war.