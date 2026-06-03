Prozesse Prozessstart nach Schüssen im Wettbüro in Gießen

Gießen - Nach den Schüssen in einem Wettbüro hat vor dem Landgericht Gießen der Prozess gegen den 34-jährigen mutmaßlichen Schützen begonnen. Er soll das Wettbüro am zentralen Gießener Marktplatz im Oktober vergangenen Jahres betreten und vier Schüsse abgegeben haben, durch die drei Personen verletzt wurden. Angeklagt ist der Mann wegen versuchten heimtückischen Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Prozessauftakt fiel kurz aus - auch weil der Mann sich zunächst zu den Vorwürfen nicht äußerte.