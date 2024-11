Prozesse: Prozess: Deutsche in Ägypten eingesperrt und misshandelt

München - Ein Leben mit ihrem Liebsten im ägyptischen Urlaubsparadies Hurghada - so rosig hatte sich eine junge Frau aus Deutschland ihre Zukunft vorgestellt. Doch aus dem Traum vom Glück wurde die Hölle: Anfang 2017 soll der Mann die heute 33-Jährige zwei Monate lang in einer Wohnung eingesperrt, brutal misshandelt und mehrfach vergewaltigt haben, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor. Nun hat am Landgericht München I ein Prozess gegen den 37-Jährigen begonnen. Angeklagt ist der Deutsche wegen schwerer Freiheitsberaubung, vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Vergewaltigung. Am ersten Prozesstag räumte er die Vorwürfe ein.