Prozesse: Pfleger wegen tödlicher Insulingabe zu Haftstrafe verurteilt

Landshut (dpa/lby) - Weil er den Tod einer 90-Jährigen nach einer Insulingabe in einem Seniorenheim verantwortet, ist ein 36 Jahre alter Pfleger zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Auf die gleiche Weise soll der Mann auch versucht haben, zwei weitere Frauen zu töten. Eine Strafkammer des Landgerichts Landshut sprach ihn nun der Körperverletzung mit Todesfolge sowie der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen schuldig. Zugleich ordneten die Richter die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an und verhängten ein fünfjähriges Berufsverbot.