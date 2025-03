Rund 300.000 Euro erbeutet

Für diese Dienstleistung sollen die Angeklagten von ihren Kundinnen und Kunden laut Anklage vier- bis fünfstellige Geldsummen verlangt haben. Die Einnahmen gingen demnach an eine Handelsgesellschaft in Nürnberg. Doch anders als gegenüber den Geschädigten angegeben, sollen die Angeklagten nie vorgehabt haben, die Bücher zum Verkauf anzubieten. Das Geld strichen sie laut Staatsanwaltschaft für sich selbst ein. Mindestens 43 Menschen sollen sie mit dieser Masche betrogen und so rund 300.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft wird den Angeklagten gewerbs- und bandenmäßigen Betrug beziehungsweise Beihilfe dazu vor.