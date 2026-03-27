Prozesse: Missbrauch nach dem Oktoberfest – Priester vor Gericht

Laut Anklage lud der Mönch aus der Erzdiözese Freiburg, der damals im Rahmen eines sogenannten Gestellungsvertrages als Pfarrer in einer kleinen Gemeinde tätig war, die Teenager im Jahr 2005 auf die Wiesn in München ein. Er kaufte ihnen viel Alkohol und verging sich danach in einem Hotelzimmer an den völlig betrunkenen und darum wehrlosen Jugendlichen.