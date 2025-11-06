Prozesse: Mann wegen Mordversuchs an Pizzabotin angeklagt

Messerangriff in der Küche

Der Anklage nach bat der Mann die Botin in seine Wohnung, um die Bestellung zu bezahlen. In der Küche soll er unvermittelt auf die Frau eingestochen haben. Diese habe die Attacke jedoch abwehren und nach einem Kampf mit dem Angreifer verletzt aus der Wohnung fliehen können.