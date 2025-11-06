Prozesse: Mann wegen Mordversuchs an Pizzabotin angeklagt

Landshut (dpa/lby) - Wegen eines Messerangriffs auf eine Pizzabotin wird einem 27 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Landshut (9.00 Uhr) der Prozess gemacht. Der Tatvorwurf lautet versuchter Mord. Die Frau konnte entkommen.
Aus einer Tötungsfantasie heraus soll ein Mann versucht haben, eine Pizzabotin zu erstechen. Die Frau konnte entkommen. Nun steht der 27-Jährige in Landshut vor Gericht.
Landshut (dpa/lby) - Wegen eines Messerangriffs auf eine Pizzabotin wird einem 27 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Landshut (9.00 Uhr) der Prozess gemacht. Der Tatvorwurf lautet versuchter Mord. Die Frau konnte entkommen.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Wunsch gehegt zu haben, einen Menschen zu töten - mit dem Ziel, in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht zu werden. Im März dieses Jahres soll er seine Fantasie in die Tat umzusetzen versucht haben, indem er eine Pizzabotin attackierte.
Der Anklage nach bat der Mann die Botin in seine Wohnung, um die Bestellung zu bezahlen. In der Küche soll er unvermittelt auf die Frau eingestochen haben. Diese habe die Attacke jedoch abwehren und nach einem Kampf mit dem Angreifer verletzt aus der Wohnung fliehen können.
Die Staatsanwaltschaft geht beim Angeklagten aufgrund einer Persönlichkeitsstörung von einer verminderten, aber nicht aufgehobenen, Steuerungsfähigkeit aus. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte Ende November gesprochen werden.