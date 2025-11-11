Danach versuchte er zu schildern, wie es zu der Tat gekommen ist. Die beiden hatten seit zehn Monaten gemeinsam an einem Projekt gearbeitet. Dabei sei es immer wieder zu Kommunikationsproblemen gekommen. "Sie hat mich angeschrien und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte." Auch seine Vorgesetzten hätten ihm bei dem Problem nicht helfen können. Die Vorwürfe wie "Das habe ich Dir doch schon 10 Mal erklärt" hätten ihn zermürbt. Diese Wut und Hilflosigkeit hätten schließlich dazu geführt, "dass ich dachte, wenn ich sie töte, hört das auf". Dafür schäme er sich heute.