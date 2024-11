Prozesse: Jesuitenpater nach Klimablockade rechtskräftig verurteilt

Der Jesuitenpater hatte sich den Angaben nach im August 2022 mit rund 40 weiteren Menschen der Gruppen Letzte Generation und Extinction Rebellion auf dem Bahnhofsplatz in Nürnberg festgeklebt und so den Verkehr in beide Fahrtrichtungen blockiert. Mit der Aktion wollten die Beteiligten demnach auf die fortschreitende Klimaerwärmung aufmerksam machen.