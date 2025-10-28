Prozesse Haftbefehle im "Knockout 51"-Prozess aufgehoben

Jena (dpa/th) - Das Thüringer Oberlandesgericht in Jena setzt zwei der im "Knockout 51"-Prozess Angeklagten auf freien Fuß. Der 1. Strafsenat habe die Haftbefehle gegen die seit Dezember 2023 in Untersuchungshaft sitzenden Männer aufgehoben, teilte das Gericht mit. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen die Mitgliedschaft in der Kampfsportgruppe "Knockout 51" und damit die Beteiligung an einer kriminellen und später auch terroristischen Vereinigung vor. Ein dritter Angeklagter, der die Gruppe unterstützt haben soll, befindet sich den Angaben nach bereits seit längerer Zeit auf freiem Fuß.