Das Landgericht will nun die Hintergründe des Museumseinbruchs klären. Zunächst sind 31 Verhandlungstage bis Juni geplant. In dem Verfahren geht es auch um rund 30 weitere Einbrüche in Supermärkte, Restaurants und Tankstellen in Deutschland und Österreich, die ebenfalls den Angeklagten zugerechnet werden.