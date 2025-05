Das Gericht hatte den Kommunalpolitiker Jürgen Habel (parteilos) wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro verurteilt. Habel hatte im Frühjahr 2022 fünf Ukrainer bei sich untergebracht und dazu mit diesen Mietverträge abgeschlossen. Sowohl zur Wohnfläche als auch zum Zeitraum, in dem den Flüchtlingen der Wohnraum zur Verfügung stand, hatte Habel nach Überzeugung des Gerichts falsche Angaben gemacht. Eine deshalb zu Unrecht an ihn ausgezahlte Erstattungssumme belief sich auf rund 3.500 Euro.