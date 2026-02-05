Prozesse gegen Lehrer: Erfurter Schule meldet sich nach Missbrauchsfällen zu Wort

Urteil im zweiten Prozess erwartet

Laut Staatsanwaltschaft soll sich die betroffene Schülerin einem Musik- und Religionslehrer anvertraut haben, dieser tauschte aber statt zu helfen, mit ihr pornografische Bilder aus. Gegen diesen Lehrer läuft auch ein Gerichtsverfahren. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft den Missbrauch von drei Schülerinnen und in zwei Fällen Vergewaltigung einer der drei Betroffene vor. Die Missbrauchsvorwürfe räumt der Mann weitgehend ein, die angeklagten Vergewaltigungen bestreitet er. Ein Urteil gegen den heute 58-Jährigen wird am Freitag erwartet.