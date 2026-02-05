Prozesse gegen Lehrer: Erfurter Schule meldet sich nach Missbrauchsfällen zu Wort

Erfurt (dpa/th) - Nach einem Missbrauchsskandal strebt eine Erfurter Schule Strukturänderungen an. "Unser Ziel ist eine tiefgreifende Neuausrichtung, die zu einem offenen und transparenten Umgang innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft führt, damit Missbrauch auf jeglicher Ebene nicht wieder geschehen kann", heißt es in einer auf der Schulwebsite veröffentlichten Stellungnahme. Eine Aufarbeitung auch mit externer Unterstützung sei im Gange, Strukturen, Abläufe und Verantwortlichkeiten würden kritisch überprüft.