Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Kommunalpolitikerin einen Text auf ihrem Facebook-Profil eingestellt, der alle Muslime in Deutschland verunglimpft und zu aggressiver Feindschaft gegen diese aufstacheln sollte. Im Prozess berief sich Laus Verteidiger demnach darauf, dass es sich bei dem Text um Satire handele und deshalb kein strafbares Handeln vorliege. Auf Anfrage teilte Lau zudem mit, sie könne in dem beanstandeten Text keine strafbaren Inhalte erkennen. Ihr Anwalt habe bereits Rechtsmittel eingelegt. Zuvor hatte die Politikerin gegen einen Strafbefehl in der Sache Einspruch eingelegt, weshalb es zum Prozess kam.