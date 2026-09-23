Prozesse: BGH bestätigt weitgehend Verurteilung von Justizbeamten

Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit?

Die Staatsanwaltschaft wollte mit ihrer Revision am BGH eine Verurteilung wegen Bestechlichkeit statt wegen Vorteilsannahme erreichen. Der Unterschied? Vorteilsannahme ist, wenn ein Amtsträger für die Ausübung seines Dienstes einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Das kann mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft werden.