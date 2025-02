Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft erhöhte der Deutsche bei dem Intensivpatienten die Morphin-Dosis, um diesen zu töten. Der 79-Jährige starb in der Nacht zum 9. Juli 2022 in der Klinik in Kelheim. Die Anklagebehörde sieht die Mordmerkmale der niederen Beweggründe und der Heimtücke als erfüllt an.