Meiningen (dpa/th) - Vor dem Landgericht Meiningen hat der Prozess gegen einen 68-Jährigen wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe begonnen. Der Angeklagte habe zu Beginn in seiner Einlassung die Vorwürfe eingeräumt und detaillierte Angaben gemacht, so ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus der Thüringer Rhön gewerbsmäßigen Betrug in 241 Fällen vor. Er soll demnach von 2021 bis 2025 als selbstständiger Versicherungsmakler und Vermögensvermittler gearbeitet haben.
Prozesse Anlagebetrug in Millionenhöhe - Prozessbeginn in Meiningen
dpa 18.09.2026 - 13:22 Uhr