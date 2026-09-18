Prozesse: Anlagebetrug in Millionenhöhe - Prozessbeginn in Meiningen

In dieser Zeit soll er den Kunden - es geht um 27 Geschädigte - Geldanlagen mit hohen Renditen in Aussicht gestellt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 68-Jährigen vor, die ihm anvertrauten Gelder anders als abgesprochen verwendet haben. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro, hieß es. Der nächste Verhandlungstermin ist für kommenden Montag angesetzt.