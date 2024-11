Nürnberg/Burgbernheim - Weil er seinen Vater auf der Jagd in Mittelfranken erschossen haben soll, steht ein 19-Jähriger aus Baden-Württemberg ab diesem Freitag (09.30 Uhr) vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Die Staatsanwaltschaft will in einem Sicherungsverfahren erreichen, dass der junge Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird.