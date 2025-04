Prozessbeginn: Prozess in München wegen Versklavung jesidischer Mädchen

44 Verhandlungstage in München

Das Paar wurde am 9. April 2024 in Bayern festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Gericht hat für die Verhandlung insgesamt 44 Termine angesetzt. Der Anklagebehörde zufolge galt die Frau zur Tatzeit teilweise noch als Heranwachsende.