Sicherheit in Pflegeheimen und der Schutz von und auch vor dementen Menschen ist immer wieder Thema - und dürfte in den kommenden Jahren ein noch größeres werden. In Bayern leben nach Angaben von Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) derzeit rund 270.000 Menschen mit Demenz. Die Zahl werde bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 300.000 steigen und bis 2040 auf 380.000.