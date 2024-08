"Es war ein ganz ruhiger Tag"

Nichts habe an jenem Tag, dem 22. Januar dieses Jahres, darauf hingedeutet, dass es in dem Altenheim im oberbayerischen Wasserburg am Inn zu einer solchen Tat kommen könnte, sagte eine Krankenschwester, die zur Tatzeit Dienst hatte und den Rettungsdienst alarmierte, als sie den leblosen Mann entdeckte: "Es war alles in Ordnung, es war ein ganz ruhiger Tag."

Bis 2040 werden voraussichtlich allein in Bayern 380.000 Demenzkranke leben

Gewalt im Altenheim ist kein Einzelfall. Im Mai 2021 verurteilte das Landgericht München II einen damals 88 Jahre alten Alzheimer-Patienten zur Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie, weil er eine alte und ebenfalls demenzkranke Frau, die ebenfalls in dem Altenheim wohnte, so brutal vergewaltigt und attackiert hatte, dass sie an den Folgen starb.

Und Sicherheit in Pflegeheimen und der Schutz von und auch vor dementen Menschen dürfte in den kommenden Jahren ein noch größeres Thema werden. In Bayern leben nach Angaben von Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) derzeit rund 270.000 Menschen mit Demenz. Die Zahl werde bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 300.000 steigen und bis 2040 auf 380.000.

Brysch: "Träger und Gesellschaft schauen viel zu sehr weg"

"Pflegeheime sind weder Orte der permanenten Glückseligkeit, des Grauens oder rechtsfreie Räume. Auch leben hier Menschen, die nicht nur körperliche, sondern oft kognitive Einschränkungen haben", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 80 Prozent der Heimbewohner in Deutschland leiden seinen Angaben zufolge unter Demenz.

"An die Beschäftigten stellt das hohe Ansprüche", sagte er. "Auch müssen sie Konflikte erkennen, ebenso eigene Frustrationen bewältigen." Eine "Kultur des Hinschauens" müsse trainiert werden. "Offenheit im Umgang mit Defiziten gehört dazu. Ergänzt durch Supervision." Er kritisierte: "Träger und Gesellschaft schauen viel zu sehr weg. Politisch ist das ein heißes Eisen, denn die Pflegeversicherung finanziert eine Mangelverwaltung. Eine bundesweite einheitliche Statistik zu Gewalt in der Pflege wäre hilfreich."

Im Traunsteiner Verfahren hat das Gericht insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 10. September fallen.