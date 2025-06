Staatsanwaltschaft: Heimtücke und niedere Beweggründe

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage argumentiert, in allen drei Fällen sei zwar nicht zweifelsfrei feststellbar, ob die - potenziell tödliche - Medikamentengabe den Tod der Senioren tatsächlich verursachte. Jedoch sei das Ziel gewesen, deren Leben "nach Gutdünken selbstherrlich gezielt zu verkürzen". Sie sah die Mordmerkmale Heimtücke und niederen Beweggründe als erfüllt an.