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Prozessauftakt Sexueller Missbrauch - Lehrer vor Gericht

Ein Lehrer soll Schülerinnen sexuell missbraucht und belästigt haben. Zum Prozessauftakt saßen viele ehemalige Schülerinnen im Zuschauerraum - doch die Öffentlichkeit blieb weitgehend ausgeschlossen.

Prozessauftakt: Sexueller Missbrauch - Lehrer vor Gericht
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Im Prozess gegen einen Lehrer wegen sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen wurde die Anklage hinter verschlossener Tür verlesen. (Symbolbild) Foto: Annett Gehler/dpa

Gera (dpa/th) - Ein Ostthüringer Gymnasiallehrer sitzt wegen des sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen vor dem Landgericht Gera auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen vor, mit einer Schülerin in zahlreichen Fällen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Zwei weitere minderjährige Schülerinnen soll er berührt, geküsst und verbal sexuell belästigt haben. Außerdem wird ihm der Besitz von jugendpornografischen Bildern von den Geschädigten zur Last gelegt. Die Taten haben sich nach Gerichtsangaben zwischen 2017 und 2024 ereignet.

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Zum Auftakt des Prozesses wurde auf Antrag der Nebenklage die Öffentlichkeit bei der Verlesung der Anklage ausgeschlossen. Auch die Aussage des 29-Jährigen erfolgte hinter verschlossener Tür. Der Verteidiger hatte eine ausführliche Erklärung seines Mandanten angekündigt. Das Interesse an dem Prozess war groß. Im Zuschauerraum saßen viele ehemalige Schülerinnen. 

Der angeklagte Lehrer war im November vergangenen Jahres festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Für das Verfahren sind bis Anfang Februar derzeit noch neun weitere Verhandlungstage terminiert.