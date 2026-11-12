Prozessauftakt: Sexueller Missbrauch - Lehrer vor Gericht

Gera (dpa/th) - Ein Ostthüringer Gymnasiallehrer sitzt wegen des sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen vor dem Landgericht Gera auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen vor, mit einer Schülerin in zahlreichen Fällen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Zwei weitere minderjährige Schülerinnen soll er berührt, geküsst und verbal sexuell belästigt haben. Außerdem wird ihm der Besitz von jugendpornografischen Bildern von den Geschädigten zur Last gelegt. Die Taten haben sich nach Gerichtsangaben zwischen 2017 und 2024 ereignet.