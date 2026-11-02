Prozessauftakt in Potsdam Kinderarzt spricht in Missbrauchsprozess von großer Schuld

Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen?

Der Verteidiger des Angeklagten, Ursus Koerner von Gustorf, beantragte, die Öffentlichkeit aus der weiteren Verhandlung am Mittwoch auszuschließen - auch aus Gründen des Schutzes der Zeugen. Der Angeklagte wolle zudem Angaben zu seiner "sexuellen Ausrichtung" und zu den Taten machen. Die Staatsanwaltschaft äußerte keine Einwände zu einem Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auch Rechtsanwältin Manuela Krahl-Röhnisch, die die Familie eines betroffenen Jungen vertritt, sagte, sie hoffe, dass der Angeklagte auch im weiteren Prozess die Taten einräume, um den Nebenklägern eine Aussage zu ersparen. Ihren Mandanten gehe es nicht gut.

Der Angeklagte sagte in seiner kurzen Erklärung auch, das Leid, das er seinen Opfern zugeführt habe, werde lange andauern. "Das tut mir unendlich leid."

Die Vorwürfe werfen auch die Frage auf, wieso der Arzt jahrelang Missbrauch begehen konnte. Die Expertin Ulrike Hoffmann von der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs sagte: "Die hohe Opferzahl macht deutlich, dass es anscheinend sehr lange gedauert hat, bis der Täter "aufgeflogen" ist und das ist sehr bedenklich." Eine Aufarbeitung sei nach solchen Missbrauchsfällen in Institutionen dringend notwendig, damit sie sich nicht wiederholten.

Auch Medikamente könnten eine Rolle gespielt haben

Spezifisch für den medizinischen Bereich sei, dass die Patienten dort Hilfe suchten, es aber auch ein Abhängigkeitsverhältnis gebe, das sie weitgehend schutzlos mache, so die Sozialwissenschaftlerin. "Wir wissen außerdem von spezifischen Täterstrategien, zum Beispiel der Ausnutzung der ärztlichen Schweigepflicht oder der Nutzung betäubender Medikamente", sagte Hoffmann. Auch im Fall des angeklagten Kinderarztes sollen teils Betäubungsmittel und Medikamente eine Rolle gespielt haben.

Die Krankenhausgruppe, an er beschäftigt war, teilte mit, sie habe ihr Kinderschutzkonzept nach Bekanntwerden der Vorwürfe überarbeitet. Das Unternehmen hatte gesagt, dass im Fall des angeklagten Kinderarztes das Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten worden sei. Dieses sieht vor, dass ein Arzt einen Patienten nicht allein untersuchen soll, sondern eine zweite Person anwesend sein muss.