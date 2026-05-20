Prozessauftakt Getöteter Gerichtsvollzieher - grausame Details enthüllt

Laut Gerichtssprecher Sebastian Abel wird die Schuldfähigkeit des Angeklagten eine der Kernfragen im Prozess sein.

Der Vertreter der Nebenklage, der für die Witwe gekommen ist, geht bei dem 42-Jährigen von voller Schuldfähigkeit aus. "Er hat absichtlich getötet, um zu verhindern, dass er geräumt wird", sagte Daniel Jung.

Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Für den Prozess sind elf weitere Termine bis zum 21. August vorgesehen.

Große Betroffenheit

Im Gerichtssaal waren auch Kollegen des Opfers. Nach der Anklageverlesung zeigten sie sich erschüttert. "Es ist belastend und bewegend. Und es kommt alles wieder hoch", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Gerichtsvollzieher im Saarland, Gerd Luckas.

"Diese Tat hätte jeden von uns treffen können." Man sei auch gekommen, um der Witwe zu zeigen, "dass die Kollegen mitfühlen", sage Luckas. Was er sich von einem Urteil gegen den Angeklagten erhoffe? "Am besten, dass er nicht mehr rauskommt - wo auch immer er untergebracht wird."