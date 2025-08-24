Liebe Nachbarn in Thüringen, vor dem Schwurgericht am Landgericht Fulda hat mit der Verlesung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft der Prozess gegen eine 35 Jahre alte Frau aus Heringen begonnen. Der 35-Jährigen wird von Oberstaatsanwältin Dr. Christine Seban vorgeworfen, ihre voll ausgereifte und lebensfähige Tochter direkt nach der Geburt getötet zu haben. Übersetzt wurde die Anklage für die Beschuldigte von einer Dolmetscherin auf Polnisch. Die Tat muss sich laut Gutachten der Rechtsmedizin aus Gießen irgendwann zwischen Januar 2022 und April 2024 ereignet haben – entweder in einer Wohnung in Bad Hersfeld oder später in Heringen. Genauer ließe sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen, da die Angeklagte bisher zu den Vorwürfen geschwiegen habe. Nachdem die Nabelschnur durchtrennt worden war, hatte der Säugling durch einen einzigen Schlag mit einem flachen Gegenstand oder durch das Aufschlagen des Kopfes auf eine feste, flache Unterlage ein Schädel-Hirn-Trauma mit Knochenfrakturen sowie eine Hirnblutung erlitten und verstarb unmittelbar. Um die Tat zu vertuschen, soll die Angeklagte, deren Motiv weiterhin unklar ist, den Leichnam in eine Decke gewickelt, diesen in eine Einkaufstüte gepackt und ihn anschließend in dem Wohnhaus in Heringen in eine Gefriertruhe gelegt haben. Dort war der tiefgefrorene Leichnam am 22. Februar dieses Jahres wohl während Umzugsarbeiten von Nachbarn entdeckt worden.