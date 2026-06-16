Es könnte kaum offensichtlicher sein, dass dieser Polizist und sein ehemaliger Vorgesetzter, der in einem hellblauen Hemd auf der Anklagebank sitzt, sich nicht mögen. Der Mann mit dem Hemd schaut beinahe demonstrativ zum Vorsitzenden Richter und zu seinem Anwalt, als der Polizist in Uniform den Raum betritt. Blickkontakt zueinander nehmen die beiden Männer auch in den folgenden Minuten nicht auf. Stattdessen schaut der Angeklagte immer wieder zu einigen anderen Polizisten, die im Zuschauerraum sitzen. Bisweilen rollt er dabei auch leicht mit den Augen oder zieht die Augenbrauen nach oben. Das soll wohl meinen: Hört euch mal an, was der schon wieder erzählt.