Schweinfurt (dpa/lby) - Im Verfahren um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau 1978 in Unterfranken könnten am Freitag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Schweinfurt die Plädoyers gehalten werden. Die Vorsitzende Richterin sagte am Donnerstag, die Verfahrensbeteiligten sollten sich auf ihre Schlussworte vorbereiten. Ob es dann auch tatsächlich soweit kommt, ist aber noch ungewiss.