Der ehemalige Unternehmer wandte sich in den letzten Jahren zunehmend der politischen Situation in seiner Heimat zu, hieß es weiter im Urteil. Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei ein Einschnitt in sein Leben gewesen. Im Internet habe er immer wieder von "brennen" gesprochen. Auch über das später betroffene Haus habe der Mann in sozialen Medien berichtet und erklärt, von dort werde "Krieg gegen uns alle" geführt. Es gebe weitere Indizien wie eine an einem Gaze-Band an der Brandvorrichtung sichergestellte DNA-Spur. "Wir sind überzeugt, dass es keinen Alternativtäter gibt", sagte Groß. Es habe sich um eine heimtückische Tat gehandelt.

Verurteilung auch wegen weiterer Straftaten

Neben dem versuchten Brandanschlag wurden dem 56-Jährigen weitere Straftaten zur Last gelegt - diese seien im Kontext der Ermittlungen "aufgeploppt", hieß es. Das Gericht verurteilte den 56-Jährigen daher auch wegen Computerbetrugs, Sachbeschädigung und Entziehung elektrischer Energie. Er habe Corona-Soforthilfen in Höhe von 14.000 Euro erschlichen sowie die Stromleitung in seinem Wohnhaus in Berlin angezapft, begründete der Vorsitzende Richter. Das Gericht ordnete die Einziehung von insgesamt 16.200 Euro an.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert. Die Verteidiger verlangten Freispruch vom Hauptvorwurf. Wegen der weiteren Anklagepunkte stellten sie keinen konkreten Antrag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.