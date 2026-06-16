Prozess Verurteilter Franco A. erneut vor Gericht

Darmstadt - Der im Juli 2022 wegen Terrorplanungen rechtskräftig zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilte Franco A. steht wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Landgericht Darmstadt. Laut Anklage hatten zwei Polizeibeamte den 37-Jährigen am 11. Februar 2022 im Offenbacher S-Bahnhof Ledermuseum kontrolliert. Als die Beamten auch eine von ihm getragene Plastiktüte kontrollieren wollten, soll er erfolglos versucht haben, zu flüchten. Beim späteren Gerangel auf dem Boden mit dazu gerufenen Polizeikräften soll er getreten und versucht haben, ein Messer aus einer Jackentasche zu holen.