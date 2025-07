Anklage plädiert für lebenslang

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Sie wirft dem ehemaligen US-Soldaten, der 1978 in Schweinfurt stationiert war, Mord vor. Alle anderen Delikte sind bereits verjährt. Der Oberstaatsanwalt verwies in seinem Schlusswort auf DNA-Spuren des Verdächtigen an der Kleidung des Opfers. Zudem gebe es zwei voneinander unabhängig zustande gekommene Aussagen von Zeugen, denen der Angeklagte die Tat vor Jahren gestanden haben soll.