Prozess Urteil in Vergewaltigungsprozess gegen Polizistin erwartet

Einigung auf Deal

Zu Verhandlungsbeginn einigten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf einen sogenannten Deal. Dadurch kann die Angeklagte bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe von drei bis dreieinhalb Jahren rechnen. Voraussetzung dafür war ein umfassendes Geständnis. Weil die Öffentlichkeit dafür ausgeschlossen worden war, werden auch die Plädoyers vor dem Urteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.