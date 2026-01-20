Nürnberg (dpa/lby) - In einem Betrugsprozess um unzulässig abgerechnete Medikamente im Millionenwert hat das Landgericht Nürnberg-Fürth einen Apotheker aus München und einen Geschäftsführer eines Nürnberger Unternehmens verurteilt. Der angeklagte Apotheker erhielt nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Der Geschäftsführer - ein Mediziner - muss demnach eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 200 Euro bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung des angeklagten Mediziners hat bereits Revision eingelegt.