Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass das Geschäftsmodell des Nürnberger Unternehmens im Hinblick auf die Regelungen zur Apothekenpflicht nicht gesetzeskonform gewesen sei, da der Apotheker aus München keine Verfügungsgewalt über die durch das Unternehmen an die Patienten abgegebenen Medikamente gehabt habe. Eine Abrechnung gegenüber den Krankenkassen sei daher nicht zulässig gewesen. Das Gericht ordnete deshalb auch die Einziehung der mehr als neun Millionen Euro bei dem Apotheker an.