Prozess um Menschenraub: Mutmaßliche Entführer schweigen

Die mutmaßlichen Täter, von denen längst nicht alle bekannt sind, sollen ihr Opfer immer wieder misshandelt haben, unter anderem mit einem Metallstock. Tagelang soll der Syrer weder Essen noch genug zu trinken bekommen haben.

In der Nacht zum 15. November 2023 wurde er dann plötzlich freigelassen. 25 Euro Taxigeld drückte ihm ein Verdächtiger, der bisher nicht in der Sache angeklagt wurde, laut Staatsanwaltschaft in die Hand, umarmte ihn sogar und sagte, "dass dieser ihm nicht böse sein solle, da dies ihre Arbeit sei und sie so ihr Geld verdienen würden", sagte die Anklagevertreterin am ersten Prozesstag.

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage bis November angesetzt.