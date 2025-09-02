Prozess um Kindesentführung Applaus für Delling im Gericht - "Nie etwas Unrechtes getan"

Vater spricht von Todesangst

Gegen Ende des neunten Verhandlungstages beginnt die Richterin mit der Vernehmung von Hensel. Er schildert den Überfall in der Silvesternacht 2023/24 aus seiner Perspektive. "Ich hatte Todesangst", sagt der Nebenkläger. "Ich wurde auf den Bauch geworfen." Er habe versucht, sich zu wehren. "Ich kriegte permanent Schläge und Tritte." Gleichzeitig habe er die Kinder schreien hören. Dann seien die Autos mit den Kindern davongerast.

Die beiden jüngsten Kinder des Ex-Paares leben seit Ende August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Nach Ansicht der Hamburger Staatsanwaltschaft hatte er sie nach einem Wochenendbesuch widerrechtlich bei sich behalten. Es folgte ein langer Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Einige Tage nach der Entführung entschied das Hamburger Oberlandesgericht, dass die Kinder zurück zum Vater müssen. Die Befragung von Hensel wird am Mittwoch fortgesetzt.

Block-Häuser sollten nach Entführung geschützt werden

Nach Delling verliest die Verteidigerin die Erklärung eines wegen Beihilfe mitangeklagten Sicherheitsunternehmers. Der 58 Jahre alte Deutsche schildert darin, dass er keine Anzeichen hatte, dass jemand beauftragt worden sein könnte, die Kinder aus Dänemark zurückzuholen.

Er habe Anfang Januar kurzfristig von Firmengründer Eugen Block den Auftrag bekommen, dessen Haus und das seiner Tochter vor Pressevertretern und unberechtigten Personen zu schützen.

Bevor die Kinder eintrafen, habe er die Fenster im Haus der Mutter verriegeln lassen. Es sei nicht darum gegangen, den Jungen und das Mädchen einzusperren. Sie sollten nur nicht unbedacht auf die Straße laufen und vor Presse und unberechtigten Personen geschützt werden. Seine Hamburger Firma habe nichts mit der Entführung zu tun und habe ständig mit der Polizei kooperiert.

Verwandte sollte Kinder nahe Hamburg abholen

Es äußert sich zudem eine Verwandte von Christina Block, die ebenfalls wegen Beihilfe angeklagt ist. "Der Vorwurf ist nicht wahr", sagt die 49-Jährige. Sie sei bereit gewesen, die Kinder eine letzte kurze Strecke nach Hause zu fahren, weil sie wusste, dass die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht hatte. Sie habe die Kinder von Geburt an gekannt und immer Kontakt zur Familie von Christina Block gehabt. Mutter und Kinder hätten harmonisch zusammengelebt.

Am Abend des 1. Januar habe Delling sie angerufen und gefragt, ob sie die Kinder von einem Treffpunkt bei Hamburg abholen könne. Er selbst habe sie nicht abholen wollen, weil er vermutete, dass der Vater ihn bei den Kindern schlechtgemacht habe. Sie sollten aber auf ein vertrautes Gesicht treffen. Am 2. Januar habe Christina Block sie angerufen, ihr gesagt, dass die Kinder aus Dänemark geholt worden seien und sie nicht wisse, wer dahinterstecke.

Am Abend habe sie eine Wegbeschreibung zum Treffpunkt bekommen, diese aber nicht verstanden. Ihr Mann habe ihr den Weg über Whatsapp erklärt. "Und nur aus diesem Grund sitzt er neben mir auf der Anklagebank", sagt die Frau unter Tränen. Das tue ihr schrecklich leid. Ihr Ehemann will im Prozess vorerst keine Aussage machen.