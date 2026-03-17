Prozess um Finanzskandal Eichstätter Ex-Bischof als Zeuge vor Gericht

In dem Verfahren geht es um rund 60 Millionen US-Dollar, spekulative Immobilieninvestments und Bestechung. Einem Immobilienentwickler wirft die Staatsanwaltschaft Untreue und Bestechung vor, dem früheren stellvertretenden Finanzdirektor Untreue und Bestechlichkeit. Er soll nicht oder nur unzureichend gesicherte Darlehen vergeben und dafür Beteiligungen und Bestechungsgelder angenommen haben.