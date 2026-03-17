Prozess um Finanzskandal Eichstätter Ex-Bischof als Zeuge vor Gericht

München/Eichstätt (dpa/lby) - Im Prozess um den Finanzskandal im katholischen Bistum Eichstätt wird ein prominenter Zeuge erwartet: Der emeritierte Bischof Gregor Maria Hanke soll vor dem Landgericht München II aussagen.
Das Landgericht München II verhandelt weiter über den millionenschweren Finanzskandal im Bistum Eichstätt. Jetzt soll ein prominenter Zeuge aussagen.
München/Eichstätt (dpa/lby) - Im Prozess um den Finanzskandal im katholischen Bistum Eichstätt wird ein prominenter Zeuge erwartet: Der emeritierte Bischof Gregor Maria Hanke soll vor dem Landgericht München II aussagen.
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In dem Verfahren geht es um rund 60 Millionen US-Dollar, spekulative Immobilieninvestments und Bestechung. Einem Immobilienentwickler wirft die Staatsanwaltschaft Untreue und Bestechung vor, dem früheren stellvertretenden Finanzdirektor Untreue und Bestechlichkeit. Er soll nicht oder nur unzureichend gesicherte Darlehen vergeben und dafür Beteiligungen und Bestechungsgelder angenommen haben.
Zur Zeit der Vorfälle war Hanke Bischof des katholischen Bistums. Der 71-Jährige hatte Pfingsten vergangenen Jahres nach mehr als 18 Jahren im Amt überraschend seinen Rücktritt öffentlich gemacht. Seither nennt er sich Pater Gregor.