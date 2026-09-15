Prozess um Femizid: Mann soll Ehefrau enthauptet haben

München (dpa/lby) - Vor dem Landgericht München II beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) ein Mordprozess gegen einen Mann, der seiner Frau bei lebendigem Leib den Kopf abgeschnitten haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 37-Jährige aus dem Jemen nicht akzeptieren wollte, dass seine Frau, die Mutter seiner drei Kinder, sich von ihm getrennt hatte. Auch vor der Tat soll er seine Frau immer wieder brutal misshandelt haben.