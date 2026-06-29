Prozess um Belästigung: Gericht verurteilt Ex-Landgerichts-Präsidenten erneut

Traunstein/München (dpa/lby) - Der frühere Präsident des Landgerichts Traunstein ist auch in zweiter Instanz wegen sexueller Belästigung seiner Sekretärin verurteilt worden. Das Landgericht in München bestätigte den Schuldspruch des Amtsgerichts, verhängte aber anders als die erste Instanz keine Freiheits-, sondern eine Geldstrafe, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Demnach soll der frühere Landgerichtspräsident insgesamt 19.200 Euro zahlen, 120 Tagessätze zu je 160 Euro.