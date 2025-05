Augsburg (dpa/lby) - Wegen des Todes von zwei Patienten muss sich von heute (9.00 Uhr) an eine Ärztin vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Hintergrund seien ambulante Behandlungen in einer auf Endoskopie spezialisierten Praxis gewesen, erklärte ein Sprecher des Gerichtes. In beiden Fällen sei es zu Komplikationen gekommen. In dieser Situation habe laut Anklage das Notfallmanagement nicht den Regeln der ärztlichen Kunst entsprochen.