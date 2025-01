Die im Erdgeschoss wohnende Frau hatte sich laut Gericht von dem Geräusch der Industrienähmaschine der über ihr wohnenden Frau gestört gefühlt. In der Folge soll sie - so behauptet jedenfalls die oben wohnende Frau - von August 2022 bis April 2023 mindestens 500 Mal mit einem Gegenstand an die Wohnungsdecke geklopft haben.