Berlin - Wegen eines bitterbösen Kommentars über das Attentat auf Donald Trump im US-Wahlkampf muss der Satiriker Sebastian Hotz alias El Hotzo nun erneut in Berlin vor Gericht – was ihn persönlich frustriert und aus seiner Sicht als gefährliches Exempel dienen könnte. "Im Falle meiner Verurteilung müssen Satiriker*innen damit rechnen, dass jeder Witz und jeder Post juristische Konsequenzen nach sich ziehen könnte, solange er von genügend Menschen absichtlich missverstanden wird", sagte der 30-jährige Comedian der Deutschen Presse-Agentur zu dem Prozess an diesem Freitag (10.30 Uhr). "Das ist eine Welt, in der ich ungern leben möchte."