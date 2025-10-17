Prozess: Spionage für Russland? Bundesanwaltschaft hält Plädoyer

München - Im Prozess gegen ein deutsch-russisches Trio wegen Geheimdiensttätigkeit für Russland wird die Bundesanwaltschaft voraussichtlich am Freitag (9.15 Uhr) ihr Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München halten. Die drei Männer sollen bis in den April 2024 hinein in Deutschland unter anderem Brandanschläge und Sabotageaktionen gegen militärische Infrastruktur und Bahnstrecken geplant haben. Der Fall hatte vergangenes Jahr hohe Wellen geschlagen, als die bayerische Polizei zwei der Männer im Raum Bayreuth festnahm.