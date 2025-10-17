 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Spionage für Russland? Bundesanwaltschaft hält Plädoyer

Prozess Spionage für Russland? Bundesanwaltschaft hält Plädoyer

Drei Männer werden verdächtigt, für den russischen Geheimdienst in Deutschland spioniert zu haben. Das Trio streitet alles ab. Nun steht in München das Plädoyer der Bundesanwaltschaft bevor.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Prozess: Spionage für Russland? Bundesanwaltschaft hält Plädoyer
1
Der Prozess geht in die Schlussphase. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München - Im Prozess gegen ein deutsch-russisches Trio wegen Geheimdiensttätigkeit für Russland wird die Bundesanwaltschaft voraussichtlich am Freitag (9.15 Uhr) ihr Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München halten. Die drei Männer sollen bis in den April 2024 hinein in Deutschland unter anderem Brandanschläge und Sabotageaktionen gegen militärische Infrastruktur und Bahnstrecken geplant haben. Der Fall hatte vergangenes Jahr hohe Wellen geschlagen, als die bayerische Polizei zwei der Männer im Raum Bayreuth festnahm. 

Nach der Werbung weiterlesen

Unter anderem sollen die mutmaßlichen Spione Codewörter für militärische Güter ausgekundschaftet haben. Die Angeklagten sollen außerdem Informationen über eine Ölraffinerie in Bayern und über den Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte in Grafenwöhr in der Oberpfalz gesammelt und Pläne für Sprengstoffanschläge auf Gebäude und Infrastruktur geschmiedet haben, die für die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen den Angreifer Russland genutzt werden. Der Kopf der Gruppe soll darüber hinaus als Teil einer bewaffneten terroristischen Vereinigung in der Ukraine gekämpft haben.