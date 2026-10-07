Prozess So gehen Gefängnisse mit Transmenschen um

Wie viele Fälle gibt es?

Wie viele derartige Fälle es in Bayern gibt, weiß das Ministerium nach Angaben eines Sprechers nicht. Es lägen "hierzu keine Daten vor".

"Ausgehend von den rechtlichen Rahmenbedingungen werden trans- und intersexuelle Personen sowie Personen mit dem Personenstand "divers" oder ohne Personenstandseintrag regelmäßig in Einzelhafträumen untergebracht", heißt es aus dem Ministerium. "Den betroffenen Personen wird in der Regel die Möglichkeit eröffnet, in Abwesenheit anderer Inhaftierter zu duschen."

Im Fall der geständigen und verurteilten Polizistin hatte auch das Landgericht Traunstein von einer besonderen Haftempfindlichkeit gesprochen. Sie sei im Stadelheimer Männergefängnis heftigen Anfeindungen ausgesetzt, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Er könne sich allerdings "vorstellen, dass es in der Frauenabteilung nicht viel anders ist". Wo sie besser aufgehoben sei, müsse sich zeigen. In jedem Fall: "Sie werden keine leichte Zeit vor sich haben."