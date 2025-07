Prozess: Sexualstraftäter steht erneut vor Gericht

Die Mutter sagte zum Auftakt des Verfahrens als Zeugin aus. Der 27-Jährige war laut einem Gerichtssprecher bereits im Dezember 2023 vom Landgericht Gera wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen und der Vergewaltigung in 25 Fällen zu achteinhalb Jahren verurteilt worden. Zudem ordnete das Gericht die Sicherungsverwahrung an. Damit wird der Angeklagte nach verbüßter Haftstrafe zum Schutz der Allgemeinheit zunächst nicht in Freiheit entlassen. Für den jetzigen Prozess in Gera sind Termine bis zum 8. August anberaumt.